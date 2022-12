Réforme des retraites : "Les Français n’ont jamais été suffisamment informés", regrette François Bayrou

C'est un François Bayrou mitigé qui s'est confié au JDD, évoquant en longueur le projet de réforme des retraites. Sur le fond, il ne fait à ses yeux aucun doute que le report de l'âge légal s'impose. "La situation va s’aggraver dans les années qui viennent, ce n’est pas soutenable", insiste le Haut-commissaire au plan, rappelant que "les retraites coûtent 345 milliards d’euros par an" et que leur financement ne peut s'effectuer au prix d'une aggravation de la dette publique.

Le point de friction avec le gouvernement réside dans la manière de présenter la réforme, ainsi que d'en défendre l'intérêt. François Bayrou, sur ce point, se montre critique : "Un débat sans information précise de tous les participants ne peut pas porter ses fruits", lance-t-il. "Or, depuis des décennies, les Français n’ont jamais été suffisamment informés pour se forger une conviction. On s’est bornés depuis des décennies à opposer des opinions entre elles. Mais on n’a pas donné à chacun des citoyens connaissance des faits, comme s’ils n’étaient pas capables de comprendre. C’est un débat entre spécialistes, gouvernement d’un côté, partenaires sociaux de l’autre."

L'ancien ministre fait valoir que "les citoyens, retraités ou actifs, devraient être les premiers intéressés. Nous n’avons pas, collectivement, fait l’effort de pédagogie nécessaire", reconnaît-il.