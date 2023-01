Les Français qui ont réélu Emmanuel Macron soutenaient-ils vraiment sa réforme des retraites ?

Pour tenter d'y voir plus clair, il est possible de se pencher sur les enquêtes d'opinion qui ont fait suite au premier puis au second tour de la présidentielle. Plusieurs instituts s'étaient alors rapprochés des électeurs afin de connaître leurs motivations et déterminer les sujets qui les ont majoritairement incités à se mobiliser. C'est le cas de BVA, qui posait la question suivante : "Quels sont, parmi les suivants, les enjeux qui ont compté pour faire le choix de ce candidat ?" Une liste de 13 sujets leur était alors soumise, avec plusieurs réponses possibles. Les retraites y figurent, tout comme la sécurité, la santé ou l'environnement.

Cette consultation nous apprend que parmi les électeurs d'Emmanuel Macron, les retraites n'ont été citées comme enjeu majeur que par 12% des sondés. Loin de "la situation économique de la France", retenue par plus d'une personne sur deux, ou que de la guerre en Ukraine (citée par 44% des électeurs du chef de l'État). Les retraites constituent ainsi le 9e sujet de préoccupation mis en avant sur les 13 propositions présentées. On constate que chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, la question des retraites (promise à 60 ans) était bien plus souvent citée comme un motif déterminant dans le vote. Un électeur sur trois du chef de file de La France Insoumise l'a évoqué.