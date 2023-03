Réforme des retraites : les sénateurs écologistes réclament la révision de leur régime spécial

"Cette présente résolution invite le bureau du Sénat, élargi à l'ensemble des groupes politiques, à engager une réflexion transparente sur le régime autonome de retraites des anciennes sénatrices et anciens sénateurs, pour plus d'exemplarité et de transparence", écrit le groupe écologiste dans son texte. Selon eux, à l'heure où des efforts sont demandés à tous les Français, il est inconcevable et incompréhensible que le Sénat ne s'aligne pas sur le régime de la fonction publique, comme l'ont fait les députés en 2018.