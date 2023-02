Réforme des retraites : les sénateurs LR veulent accélérer la fin des régimes spéciaux

Le projet de réforme des retraites prévoit la "fermeture" des régimes spéciaux pour les seuls nouveaux embauchés à partir du 1er septembre 2023, les salariés concernés (industries électriques et gazières, RATP, clercs et employés de notaire, de la Banque de France et des membres du Conseil économique, social et environnemental) déjà en poste conservant leurs avantages.