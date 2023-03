Réforme des retraites : les syndicats invités par Élisabeth Borne à Matignon à partir de lundi

Un "mail lapidaire", a commenté Laurent Berger, qui a confirmé la venue de son syndicat. "On ira. On en a parlé entre nous. Oui, on pense collectivement qu'il faut y aller pour porter nos propositions", a-t-il déclaré, "y compris" pour défendre sa proposition de médiation dont l'hypothèse a pourtant été balayée par Olivier Véran dans la journée.