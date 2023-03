Manifestations en France et invasion du Capitole : cette petite phrase d'Emmanuel Macron qui ne passe pas

"Je crains qu'il n'ait mis plus d'explosif sur un brasier déjà bien allumé", a dénoncé le patron du PS Olivier Faure. Le député socialiste Jérôme Guedj a regretté un président qui "fait des comparaisons honteuses avec le Brésil de Bolsonaro ou l’attaque du capitole par les partisans de Trump. C’est un pompier pyromane". "Le Président considère que 80% des Français·es sont des factieux et met au même niveau l’assaut du capitole américain pour renverser le résultat d’une élection et des manifestations pacifiques contre une réforme injuste et une démocratie maltraitée. Lunaire", a jugé la sénatrice écologiste Mélanie Vogel.

"Le président n’a jamais comparé les manifestants aux partisans de Trump au Capitole. En revanche, il met en cause les casseurs et ceux qui par l’insurrection s’en prennent à nos institutions", a tenté de clarifier le chef du parti Renaissance, Stéphane Séjourné, pour éteindre l'incendie.