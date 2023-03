Retraites : Yaël Braun-Pivet "salue l’attitude des syndicats", qui doivent reprendre les négociations

Plus de deux mois après le début du mouvement social contre la réforme des retraites et dix jours après l’article 49.3 utilisé à l’Assemblée, le torchon brûle entre les syndicats et la majorité présidentielle. Invitée de l’émission Le Grand Jury ce dimanche 26 mars, Yaël Braun-Pivet a eu l’occasion de les interpeller, en particulier Laurent Berger de la CFDT.