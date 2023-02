Marine Le Pen a-t-elle déjà été en faveur de la retraite à 65 ans ?

Dans l'affirmation d'Olivier Véran, la mention "avant 2017" est importante. En effet, depuis la présidentielle de 2017, Marine Le Pen prône un retour à la retraite à 60 ans. Il y a six ans, avant le premier tour de l'élection présidentielle, elle faisait campagne sur la retraite à 60 ans avec 40 annuités, mesure qu'elle souhaitait mettre en place "à effet immédiat". Elle avait un peu infléchi cette position entre les deux tours, en expliquant finalement qu'elle s'engageait "à ce que ce soit le cas d'ici la fin de [son] quinquennat". Elle conditionnait également cette réforme à une baisse du chômage, et ajoutait : "Si on s'aperçoit qu'il y a encore un problème avec le système des retraites, je me tournerai vers les Français et je leur dirai : 'J'ai fait tout ce qui est nécessaire, là je suis obligée de me tourner vers vous pour faire un effort'".