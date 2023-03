Médiation : proposée le matin, enterrée le soir

Mais c'est là un autre désaccord entre les deux acteurs : l'exécutif veut engager des discussions sur le travail, quand les syndicats veulent rester sur le sujet des retraites. "Si on nous tend la main pour discuter de l'usure du travail, de l'emploi des seniors, de la pénibilité… ok c'est important, mais pourquoi seulement dans une approche du travail et pas des retraites", s'est interrogé Laurent Berger depuis la manifestation parisienne à LCI ce mardi après-midi (cf vidéo en tête de cet article). "Pour remettre les choses à l'endroit, on fait pause sur la promulgation de cette réforme, des 64 ans, et on fait appel à des personnes indépendantes qui pourraient voir où sont les voies de passage", a-t-il répété.

Voilà d'ailleurs un autre point de non-recevoir pour le gouvernement : mettre sur pause son projet de loi. Selon une source gouvernementale à l'AFP, "si on part sur une pause d'un mois et demi et une médiation, au final, on ne fait pas passer la réforme". Le président souhaite en effet qu'elle soit appliquée "avant la fin de l'année". Auprès de BFMTV, l'entourage de la Première ministre Elisabeth Borne a donc prévenu : "Nous ne mettrons pas la réforme sur pause. Mais nous sommes ouverts à trouver d'autres voies".