"Mettre la France à l'arrêt" : à quoi pourrait ressembler la journée de grève du 7 mars ?

Pour marquer un grand coup, les syndicats misent en effet sur cette journée du 7 mars. Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI ce dimanche 12 février, Laurent Berger en a esquissé les contours. Si les "modalités" exactes restent à déterminer, le leader de la CDFT a évoqué "des rassemblements devant les entreprises, des opérations ville morte". "Cela peut être comme en Espagne où des commerçants baissent le rideau symboliquement pendant plusieurs heures", a-t-il avancé. "On verra le 7 (mars) tout ce qu'on pourra organiser (...) on va construire des choses innovantes et il y aura bien entendu des manifestations."

"On n’est pas dans la menace", s’est défendu Laurent Berger, évoquant la volonté de "faire une journée marquante" le 7 mars. Il n'est toutefois pas question de "grève reconductible", ni de "blocage généralisé" : "en intersyndicale, on a décidé de la journée du 7 mars, rien d'autre."