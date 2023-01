Réforme des retraites : miser sur LR pour éviter le 49.3, le pari risqué du gouvernement

La Première ministre a tout fait pour présenter un texte qui plairait aux Républicains, opposés à un report de l'âge légal à 65 ans et désireux de voir les retraités actuels bénéficier eux aussi de la pension minimale à 1200 euro. Alors, Elisabeth Borne a présenté mardi un texte qui repousse à 64 ans l'âge de départ et s'est dite ouverte à ce que la mesure augmentant de 100 euros les petites retraites soit rétroactive et bénéficie à tous les retraités. Tout cela dans le but de se mettre dans la poche le groupe dirigé à l'Assemblée nationale par Olivier Marleix, dont le gouvernement a besoin pour obtenir la majorité absolue et faire voter son texte sans avoir recours au 49.3.