Réforme des retraites : tout savoir sur le groupe Liot, qui pourrait faire tomber Elisabeth Borne

La menace viendra d'eux. Après l'utilisation du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites, les groupes d'opposition espèrent encore faire tomber le gouvernement en votant une motion de censure. Et pour donner le plus de chances possibles à cette dernière d'aboutir, Rassemblement national et Nupes souhaitent qu'elle soit déposée par le groupe centriste Liot, le plus à même de rassembler les voix de l'extrême droite à l'extrême gauche.