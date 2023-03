Réforme des retraites : Laurent Berger accuse l'exécutif de "laisser la rue à la radicalité"

Toutefois, le secrétaire général de la CFDT refuse de prendre toute responsabilité dans d'éventuelles violences. "Depuis début janvier" et les manifestations intersyndicales, "il n'y en a pas", fait-il valoir. "Nous ne serons pas comptables de ce qui va se passer dans les jours prochains, de ce qui ne serait pas sous mot d'ordre syndical d'appel à manifester."

D'après Laurent Berger, la France vit actuellement sa "plus grande crise sociale depuis dix ans", et sa "plus grande crise politique de ces 30 dernières années", tout ça pour "dix milliards d'euros" d'économie, fustige-t-il. "Oui, les violences m'inquiètent", reconnaît-il. "La colère est là, des formes de radicalité peuvent s'exprimer." Si la réforme s'applique, "cela va provoquer un profond ressentiment et une colère dans le monde du travail".