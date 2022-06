Réforme des retraites : "Nous allons le faire" avec "du dialogue", assure Stanislas Guerini sur LCI

Et si la réforme se fait attendre, c'est que les ministres ont identifié "deux urgences" prioritaires lors de l'élection présidentielle, a poursuivi Stanislas Guerini : le pouvoir d'achat et l'urgence climatique, deux causes pour lesquelles des textes seront votés dès l'été en cas de majorité présidentielle à l'Assemblée. Mais aussi "de grands chantiers", à savoir "le travail, la santé, l'éducation, la démocratie", à ouvrir dès le début du quinquennat, a-t-il cité, tandis qu'Emmanuel Macron s'est rendu mardi à Cherbourg pour évoquer ses propositions pour l'hôpital et à Marseille jeudi pour y visiter une "école du futur".

Malgré un temps de préparation long, les ambitions du texte sur les retraites restent pourtant inchangées, selon le ministre : l'augmentation des pensions "à 1100 euros minimum" mais aussi le report de l'âge légal de départ à la retraite jusqu'à 65 ans, à un rythme de quatre mois supplémentaires par an. "C'est le projet qui sera proposé aux organisations syndicales, discuté, et que nous souhaitons appliquer", a déclaré le ministre. Avant de poursuivre : "À la fin du quinquennat, on aura atteint les 64 ans. La prochaine élection présidentielle vaudra alors clause de revoyure".