Réforme des retraites : "Nous aurons une majorité" à l'Assemblée nationale, affirme Olivier Dussopt

Si le ministre pense obtenir une majorité à l'Assemblée nationale, c'est parce que "depuis le début du quinquennat, on nous dit que ça ne va pas être possible". Or, "j'ai porté une grande partie de la loi pouvoir d'achat au mois de juillet, passée sans 49.3", de même que "la réforme du marché du travail, de l'assurance chômage", a-t-il énuméré.