Réforme des retraites : "Les Français comprennent parfaitement ce qu'on doit faire", estime Olivier Dussopt

Un des dossiers les plus explosifs du gouvernement se précise encore un peu plus, à moins d'une semaine de sa présentation officielle. La réforme des retraites, qui sera dévoilée le 10 janvier, répond à des demandes des syndicats réformistes, notamment sur la pénibilité et l'emploi des seniors, a assuré le ministre du Travail, dans une interview au Parisien parue mercredi 4 janvier.

Reprenant les termes de la Première ministre Elisabeth Borne, Olivier Dussopt y rappelle que l'âge légal de départ à la retraite de 65 ans n'est pas "un tabou". Selon lui, le rétablissement de l'équilibre du régime peut aussi être atteint avec "une mesure d'âge à 64 ans, si tant est qu'elle soit accompagnée d'une accélération" de la durée de cotisation "pour arriver plus vite aux 43 ans". "Nous trancherons le 10 janvier" en regardant "ce qui est le plus juste", indique le ministre.