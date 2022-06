Réforme des retraites : Olivier Dussopt espère un "consensus" avec les partenaires sociaux

À l'image de la "nouvelle méthode" qu'Emmanuel Macron assure vouloir mettre en place pour ce nouveau quinquennat, le ministre du Travail a de nouveau mis en avant la nécessité de discussions avec "l'ensemble des partenaires sociaux". "Il y a beaucoup de travail sur cette réforme", a-t-il concédé, tout en défendant son importance.

Olivier Dussopt justifie la réforme des retraites avec la nécessité d'avoir un système "plus juste", avec des pensions minimales à 1100 euros, avec "un système qui protège mieux ceux qui ont des carrières pénibles, ceux qui ont des carrières longues" et qui "protège mieux de la précarité des carrières hachées". Un argument différent de celui qui était d'abord mis en avant par le camp présidentiel, à savoir la nécessité d'une telle réforme pour pouvoir assurer le financement des retraites et son système par répartition.

Interrogé sur cette inversion, le ministre du Travail a déclaré : "Il n'y aurait pas de sens à améliorer un système sans garantir sa soutenabilité et sa durabilité et ça serait injuste d'équilibrer un système sans l'améliorer. Et donc il faut chercher les deux objectifs."