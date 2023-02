"On l'a fait à l'Assemblée, faites-le" : les sénateurs appelés à abandonner leur régime spécial de retraite

"En vertu de la séparation des pouvoirs, le gouvernement ne peut pas décider pour les députés et les sénateurs", avait également expliqué le porte-parole du gouvernement Olivier Véran vendredi dernier. "Il faudrait une loi organique, ce qui n’est pas du tout le même texte, et donc le plus logique, le plus simple, le plus raisonnable, c’est que les parlementaires décident, après l’adoption de la loi, de s’appliquer ce régime."

Aurore Bergé a souligné que si une telle décision devait être prise par la chambre haute, les sénateurs Renaissance la voteraient. Mais elle a également rappelé que la majorité était détenue par Les Républicains, manière de rejeter la responsabilité sur ses adversaires.