Réforme des retraites : "On ne s'y est pas pris au mieux", concède Elisabeth Borne

La cheffe du gouvernement a également été questionnée sur le but de sa rencontre avec les organisations syndicales, prévue mercredi 5 avril, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation nationale contre le texte, adopté au Parlement et actuellement en cours d'examen par le Conseil constitutionnel. "Mettre un projet de loi en pause, cela n'existe pas", a déclaré la Première ministre. "Je vais écouter ce que les syndicats vont me dire. Il y a énormément de sujets de discussions devant nous encore", a-t-elle estimé.