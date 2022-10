Réforme des retraites : opposés au report de l'âge légal, les syndicats d'accord pour entamer les concertations

"Nous réaffirmons fort et clair que sur l'âge légal, la durée de cotisation, nous ne serons pas présents et que nous nous opposerons fortement à ces mesures", poursuit Dominique Corona. "Nous ne discuterons pas du report de l'âge légal et de la durée de cotisation [...] et nous préparerons le cas échéant la riposte."

Un communiqué exprimant cette position commune doit être publié ce mardi. Une nouvelle intersyndicale avec la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'Unsa, Solidaires et la FSU sera organisée en octobre. "C'est l'heure de la concertation et d'être, tous, forces de propositions", souligne de son côté Marylise Léon, numéro 2 de la CFDT. "Dès ce mercredi, nous y verrons plus clair en termes de méthode."