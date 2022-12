Réforme des retraites : de quoi vont parler Borne et les syndicats ce jeudi ?

Des discussions houleuses en perspective. Ce jeudi 8 décembre dans la matinée, Élisabeth Borne reçoit séparément à Matignon plusieurs leaders syndicaux, à commencer par les patrons de la CGT, Philippe Martinez, et de la CFDT, Laurent Berger, à quelques jours de sa présentation de la controversée réforme des retraites.

Elle s'entretiendra ensuite avec le président de la CFE-CGC, François Hommeril, et celui de la CFTC, Cyril Chabanier. Selon ce dernier, il s'agit notamment "de faire un point sur les deux premiers volets" de la réforme des retraites : l'emploi des seniors et la pénibilité d'une part ; puis les régimes spéciaux, le minimum retraite et la fonction publique d'autre part. Il a par ailleurs précisé "qu'on parlerait moins du troisième volet" concernant le financement et l'âge légal de la retraite.

À la veille de la rencontre, les syndicats CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires et FSU ont réaffirmé leur opposition à "tout recul de l'âge légal de départ en retraite comme à toute augmentation de la durée de cotisation", et prévenu qu'ils décideraient d'une "première date de mobilisation unitaire" en janvier "si le gouvernement demeurait arcbouté sur son projet".