Pénibilité, régimes spéciaux : ces points de la réforme des retraites qui doivent encore être éclaircis

Elisabeth Borne ne souhaitait pas l'intégrer à la réforme du gouvernement. La semaine dernière sur franceinfo, elle avait expliqué sa volonté que seuls les nouveaux entrants dans le régime bénéficient de la retraite minimum à 1200 euros. "Nous aurons ce débat à l'Assemblée et au Sénat, mais la priorité, c'est que ceux qui travailleront plus bénéficient de cette retraite minimum à 85% du Smic", avait-elle déclaré. Mais après des entretiens avec les partenaires sociaux et surtout le nouveau président des Républicains Eric Ciotti, la cheffe du gouvernement semble avoir revu sa copie, et l'exécutif serait prêt à relever le minimum retraite à 1200 euros pour l'ensemble des bénéficiaires et non pour les seuls nouveaux entrants. Une mesure qui ne devrait toutefois pas faire partie des annonces d'Elisabeth Borne, mais qui devrait se discuter lors du débat parlementaire, à partir du mois de février.