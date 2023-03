Retraites : plus de la moitié des Français soutiennent la mobilisation du 7 mars

L'enquête la plus récente à ce sujet date de ce vendredi 3 mars. Selon un baromètre YouGouv pour le HuffPost, 51% des Français sont favorables à la journée du 7 mars visant à "mettre la France à l'arrêt" (40% y sont défavorables et 9% ne se prononcent pas). Toutefois, seuls 28% des sondés indiquent qu'ils comptent participer à la journée (58% non et 14% ne savent pas). Le soutien à la mobilisation s'érode pourtant un peu, puisque dans le baromètre du mois de février 56% étaient favorables à la mobilisation contre le projet de loi du gouvernement.