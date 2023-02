Réforme des retraites : pourquoi la Nupes réfléchit à retirer tout ou partie de ses 17.000 amendements

Mais ce choix va également l'empêcher de discuter des articles importants du projet de loi. À commencer par l'article 7, actant le passage de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Alors ces derniers jours, certains remettent en question la stratégie évoquée ci-dessus et se demandent s'il ne vaudrait pas mieux supprimer des amendements pour accélérer les discussions. Pour rappel, seul l'article 1 du texte a été soumis au vote ce vendredi, et plus de 15.000 amendements étaient encore à étudier.

"Il faut qu'on aille au débat sur l'article 7", a imploré le leader de la CFDT Laurent Berger ce vendredi sur franceinfo. "Je demande que le Parlement fasse son travail d'examiner les textes, que le gouvernement ne joue pas seulement la montre, et que cet article 7 qui va changer la vie des salariés et est rejeté massivement" soit débattu. "Je souhaite que l'article 7 soit discuté. C'est le nœud, ce qui compte pour les gens…", estimait le député François Ruffin dans Libération le 6 février.

"On veut aller au plus loin et évidemment à l'article 7", a également déclaré le chef des députés socialistes Boris Vallaud, laissant planer la possibilité d'un retrait de nombreux amendements qui accélérerait les débats. "C’est le point noir qui nous fait voir rouge. Il faut en parler", abonde Arthur Delaporte (PS). Pour la cheffe des députés écologistes Cyrielle Chatelain, "cet article est au cœur de la bataille parlementaire", quitte à retirer des amendements pour se laisser une possibilité de l’examiner.