Réforme des retraites : pourquoi le RN se tient-il éloigné du débat et des manifestations ?

Officiellement, élus et sympathisants du Rassemblement national sont opposés à la réforme des retraites. Ses dirigeants le répètent, et ses sympathisants soutiennent la mobilisation contre le projet de loi du gouvernement presque autant que ceux de gauche et d'extrême gauche. Selon une étude Toluna Harris interactive publiée lundi 30 janvier, quand 65% des Français sont défavorables au texte, ils sont 77% chez les sympathisants du Rassemblement national, contre 80% chez les insoumis, 81% chez les socialistes et 82% chez les écologistes. Comment expliquer alors leur absence dans les cortèges des manifestations, et le relatif silence dans les médias des élus RN pour mener la bataille contre l'exécutif ?