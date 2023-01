Réforme des retraites : "Ce texte va marquer symboliquement la fin d'une sorte du 'en même temps'"

Je pense que si, comme tout semble l'indiquer, on se dirige vers une majorité de projet LR et majorité présidentielle, forcément, ce texte, si important pour la vie des Français et si symbolique, va marquer symboliquement la fin d'une sorte de 'en même temps'. Cela ne veut pas dire que du côté de l’exécutif, on ne va pas s’efforcer de réactiver le 'en même temps', mais cela ne veut pas dire que c’est approprié, perçu et vécu comme ça pour les Français et les Françaises. L'aspect sociétal aurait dû occuper plus le devant de la scène. On ne pose pas la question de ce que veut dire dans un pays vieillissant travailler plus longtemps. Aujourd'hui, le projet est clivant autour d'un seul paramètre budgétaire.