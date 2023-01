Réforme des retraites : "Sur le plan démocratique, il y a un problème", estime Alexis Corbière sur LCI

Alors que les Républicains pourraient soutenir le texte de l'exécutif, le vice-président du groupe parlementaire LFI a aussi assuré qu'il n'est "pas démocratique de faire une alliance avec un parti dont la candidate a fait 5% à la présidentielle", en référence au revers essuyé par Valérie Pécresse en avril dernier. "Toutes les études d’opinion le montrent à ce stade : il n’y a pas de majorité là-dessus", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le député insoumis a assuré avoir "entendu Elisabeth Borne dire que la possibilité de sortir un 49.3 est toujours sur la table", un choix qui serait à ses yeux un "déni démocratique". "Il faut que le Parlement soit respecté", a-t-il insisté, demandant à "abolir" cette option d'un passage en force du gouvernement. "Je suis pour abolir cette monarchie présidentielle et avoir un régime plus parlementaire. On ne peut pas brutaliser le peuple, ce n’est pas démocratique", a-t-il argué.

Quant au fond de la réforme, l'élu d'extrême gauche y voit une "aberration". "Rien ne le justifie, le système des retraites n’est pas en danger", a-t-il assuré : selon lui, le conseil d’orientation des retraites (COR), un centre d'études au service du Premier ministre, prévoit un "déficit jusqu'en 2032", puis "il y aura une légère augmentation" de la part du PIB consacré aux retraites, qui monte à "13,8%" aujourd'hui, et ensuite "cela peut même rebaisser pour que 2070, on sera en dessous".