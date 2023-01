Réforme des retraites : l'âge légal de départ repoussé à 64 ans en 2030

C'est l'un des dossiers chauds de ce début d'année 2023 et les annonces du gouvernement étaient particulièrement attendues. La Première ministre Elisabeth Borne a détaillé, ce mardi 10 janvier, la réforme des retraites portée par le gouvernement. Comme annoncé ces dernières semaines, l'exécutif a décidé de relever l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, contre 62 ans aujourd'hui.

Cet âge légal sera progressivement relevé au rythme de trois mois par an à partir du 1er septembre prochain. Il sera donc fixé à 63 ans et 3 mois en 2027 à la fin du quinquennat, puis atteindra la cible de 64 ans en 2030, selon le dossier de presse envoyé par le gouvernement et qui accompagne la conférence de presse de la cheffe du gouvernement. Cette mesure accélère l'allongement de durée de cotisations, avançant à 2027 au lieu de 2035 l'exigence des 43 années de cotisation pour une pension à taux plein prévu dans le cadre de la loi Touraine de 2014. À noter que, comme aujourd'hui, les personnes partant à la retraite à 67 ans bénéficieront toujours automatiquement d'une retraite sans décote, même si elles n'ont pas travaillé 43 ans.