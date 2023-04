Retraites : que dit l'article 10 de la Constitution, que les oppositions imploraient Emmanuel Macron d'appliquer ?

"Vous disposez aujourd’hui d’une prérogative pouvant permettre de redonner de l’espoir à tout un peuple en restaurant le débat démocratique et la saine délibération parlementaire", expliquent les présidents des quatre groupes membres de la Nupes dans un courrier adressé à Emmanuel Macron ce vendredi soir. "En faisant usage de cette prérogative (...) vous permettriez qu’enfin un débat serein puisse se tenir au Parlement sur le fond de ce texte, débat que le pays appelle de ses vœux depuis trois mois", poursuivent-ils.

L'intersyndicale avait formulé un peu plus tôt la même demande, estimant que la non-promulgation de la loi ce week-end et l'activation de l'article 10 serait "un choix de sagesse et d'apaisement". Laurent Berger formule ce souhait depuis plusieurs jours déjà.