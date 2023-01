Réforme des retraites : à quelle mobilisation s'attendre le 19 janvier ?

De fortes perturbations sont également à prévoir dans les transports, les syndicats de la RATP et de la SNCF ayant promis de "mettr(e) tout en œuvre pour s'opposer" à la réforme portée par Elisabeth Borne et assuré que "la division et l'inaction n'ont pas leur place". Outre le rail, d'autres fédérations appellent aussi à la mobilisation. FO-Transports et logistique, qui rassemble aussi bien les routiers que les ambulanciers, chauffeurs de car ou transporteurs de fonds, souhaite aller "au bout du possible dans ce combat". La fédération souhaite lancer un mouvement "en illimité" à partir du 19 janvier pour préparer "la riposte massive et dure".