Retraites : revalorisation des pensions, travail de nuit... Ce que changent les décrets publiés ce vendredi

Pour les Français travaillant de nuit, les règles vont également être modifiées. Pour avoir recours au compte professionnel de prévention, "les seuils associés aux facteurs de risques 'travail de nuit' et 'travail en équipes successives alternantes' sont abaissés respectivement de 120 à 100 nuits par an et de 50 à 30 nuits par an", explique le ministère.