Réforme des retraites : "Rien n'a été clairement expliqué", estime François Bayrou

"Aucune grande réforme ne peut être conduite si l'on n'a pas porté l'exigence de totale information et de prise de conscience partagée", fait valoir François Bayrou, en estimant que "les fractures, les résistances et les réticences" viennent "quand l'organisation du pouvoir se réduit à une confrontation entre un sommet qui ne dit pas qui il est et ce qu'il veut et une base à qui on ne demande que d'obéir".

Or, selon lui, "les mécanismes de contrôle du pouvoir d'en haut, l'éternel retour des mêmes éléments de langage, des mêmes réflexes technocratiques ont entravé la mission de réinventer les rapports entre la base et le prétendu sommet".

Sur le fond, le haut-commissaire au Plan estime qu'il aurait "fallu un plan beaucoup plus complet de retour à l'équilibre sur dix ou douze ans, avec des efforts demandés pas seulement aux salariés, mais aussi à d'autres catégories de la population", en faisant part de sa "souffrance" que les "réformistes" - visant d'une part la CFDT, CFTC, CGC et "de larges pans de FO", d'autre part l'exécutif - "n'arrivent pas à trouver les méthodes du travail en commun".