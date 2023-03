Supprimer le 49.3 : la proposition choc d'un député en pleine réforme des retraites

Du côté de l'opposition, on aiguise déjà ses arguments. Et prépare la riposte, jusqu'à demander l'abrogation de ce dispositif prévu par la Constitution. Ce dimanche, le député de l'Isère et membre du groupe écologiste, Jérémie Iordanoff, a déposé une proposition de loi pour supprimer le 49.3. Selon lui, "rétablir l'Assemblée nationale dans sa fonction et ses prérogatives" passe par "réaffirmer l'obligation pour le gouvernement d'engager sa responsabilité devant la représentation nationale", mais aussi par "retirer la possibilité à l'exécutif de restreindre le débat et forcer le pouvoir législatif". Il souhaite donc que le "troisième alinéa de l'article 49" soit "abrogé", peut-on lire dans sa proposition de loi.

D'après Le Figaro, l'ensemble des députés EELV ont co-signé cette proposition de loi, mais elle n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. Impossible donc, pour l'heure, de l'examiner dans l'hémicycle. Mais l'objectif premier est de "faire monter la pression sur le gouvernement", reconnaît Jérémie Iordanoff auprès de nos confrères.