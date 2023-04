Sur LCI, Ségolène Royal s'en prend à l'exécutif et fustige une "gouvernance par la peur"

Ségolène Royal ne mâche ses mots. Sur LCI, ce mardi 25 avril, elle a dénoncé la "réforme injuste des retraites", et plus largement une "présidence et une gouvernance par la peur" menée par Emmanuel Macron et l'ensemble de l'exécutif.

"Il faut absolument que la réforme soit retirée", a-t-elle commencé face à Adrien Gindre, pointant "une crise démocratique profonde". "On n'a jamais vu, je pense, dans l'histoire de la Ve République, un tel dysfonctionnement des institutions", poursuit l'ancienne candidate à la présidentielle 2007.