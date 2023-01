Réforme des retraites : sur quels points le gouvernement est-il prêt à faire des concessions ?

Du côté de l'exécutif, la règle à respecter reste toujours celle de l'équilibre financier de la réforme. Aucun compromis ne doit être fait s'il est coûteux. Les Républicains, dont les voix sont chères, poussent notamment pour un report de l'entrée en vigueur de la réforme. Ils ont aussi des demandes en faveur des femmes aux carrières hachées ou pour que ceux ayant commencé à travailler entre 16 et 20 ans puissent partir après 43 ans de cotisation et non 44 comme prévu par la réforme. L'exécutif pourrait regarder ce dernier point et lâcher du lest sur les carrières longues.