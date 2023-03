Réforme des retraites : sur quoi les députés et sénateurs se sont mis d’accord

Dernière ligne droite pour la réforme des retraites. Députés et sénateurs sont parvenus à un accord mercredi en commission mixte paritaire (CMP) sur une version commune du projet. Une version dont des détails ont filtré ce mercredi soir.

Selon le député MoDem Philippe Vigier, présent a la commission, l'équilibre sera pour 2030 et non pour 2027. Le gain de la réforme, initialement de 16 milliards, sera finalement de 10 milliards d'euros. Autre point sur lequel les parlementaires ont trouvé un accord : les carrières longues. Tous ceux qui ont commencé avant 21 ans pourront partir après 43 ans de cotisation, mais certains devront cotiser 2 ou 3 trimestres de plus.