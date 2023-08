Réforme des retraites : surcote pour les mères de famille et rachat de trimestres, de nouveaux décrets publiés

Le premier décret en date du 21 août instaure un dispositif de surcote pour les pères et mères de famille. Le Parlement avait voté une surcote de pension allant jusqu’à 5% pour celles et ceux qui, sous l'effet des trimestres validés au titre de la maternité et de l'éducation des enfants, dépasseraient les 43 annuités requises pour une pension à taux plein, un an avant l'âge légal de départ. Ainsi, les assurés, très majoritairement des femmes qui, entre 63 et 64 ans, atteignent la durée d’assurance requise avant l’âge d’ouverture des droits et qui bénéficient de trimestres de majoration de durée d’assurance (MDA) au titre de la maternité, de l’adoption ou de l’éducation, pourront bénéficier d’une surcote d’1,25% par trimestre de retraite de base.