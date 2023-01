Manifestations du 19 janvier : "Un petit millier de personnes" potentiellement violentes attendues à Paris

Une mobilisation sous haute surveillance. Dans un front uni, inédit depuis plus de dix ans, les organisations syndicales ont appelé à une journée de mobilisation, jeudi 19 janvier, pour protester contre la réforme des retraites. Alors que les cortèges devraient être bien garnis, à Paris comme ailleurs dans toutes les grandes villes de France, la sécurité policière va être renforcée afin d'éviter tout débordement. "Il y a plus de 10.000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés, dont 3500 à Paris sous l'autorité du préfet de police", a annoncé, mercredi 18 janvier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

"Nous nous préparons sur le fait qu'il y ait un monde", a-t-il assuré, alors que, selon nos informations, les autorités attendent 50.000 à 80.000 manifestants à Paris. "C'est beaucoup parce que nous prévoyons que le nombre de policiers et de gendarmes, ce sont 39 unités de forces mobiles, puissent encadrer une manifestation qui doit se dérouler de la meilleure façon possible pour les manifestants eux-mêmes, pour les policiers et gendarmes et pour la voie publique", a-t-il expliqué sur RTL, insistant sur la nécessité que cela se fasse "en toute sécurité". "C'est l'honneur des policiers et des gendarmes de le permettre."