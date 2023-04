Retraites : une "crise démocratique" ? L'exécutif rejette en bloc le diagnostic des syndicats

"On est en train de vivre une grave crise démocratique. On avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique." Mercredi à la sortie d'une réunion d'un peu moins d'une heure avec la Première ministre, le secrétaire général de la CDFT Laurent Berger constate son échec et regrette que le gouvernement continue de faire la sourde oreille à la colère des Français envers la réforme des retraites, l'accusant de passer outre la démocratie. Depuis, ces propos suscitent l'indignation jusqu'au plus haut sommet de l'Etat.