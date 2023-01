Réforme des retraites : une entrée en vigueur dès l'été 2023, est-ce possible ?

Quel calendrier est prévu à l'heure actuelle ? La Première ministre recevra les mardi 3 et mercredi 4 décembre les partenaires sociaux à Matignon pour poursuivre les consultations menées depuis le 5 octobre et finaliser le projet de loi du gouvernement. Le texte sera présenté par Elisabeth Borne une semaine plus tard, le mardi 10 janvier. Ses grandes lignes devraient être les mêmes que celles déjà dévoilées par le chef de l'Etat, et la principale mesure le recul de l'âge de départ à 64 voire 65 ans.

Le projet de loi devrait être présenté et adopté en Conseil des ministres les mercredi 18 ou 25 janvier, pour une arrivée dans la foulée au Parlement. Pour celui-ci, la piste d'un examen via un nouveau texte budgétaire est envisagée, plus précisément un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif (PLFSSR). Cela rendrait possible pour le gouvernement l'utilisation à volonté de l'article 49.3 pour faire adopter le texte sans le vote, avec deux avantages : être certain de faire passer sa réforme dans une Assemblée nationale divisée au sein de laquelle il ne possède pas la majorité absolue et un Sénat dominé par la droite, ainsi que d'accélérer les délais. En effet, avec le 49.3, les amendements de l'opposition n'ont pas à être étudiés, discutés, votés.