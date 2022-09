Réforme des retraites : "Notre choix, c'est d'allonger la durée de cotisation", répète Gérard Larcher sur LCI

Le sénateur des Yvelines en a également profité pour rappeler que, depuis trois ans, "dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous avons voté un certain nombre de propositions que j'entends voir reprises par le chef de l'État et le gouvernement, je ne peux que m'en réjouir". Gérard Larcher a répété la volonté de son parti, Les Républicains, de voir la réforme se concentrer sur l'allongement de la durée de cotisation. "Il y a des réalités et les choix sont simples : soit on augmente les cotisations, soit on diminue le montant des retraites, soit on agit sur la durée de cotisation. Notre choix, c'est d'allonger la durée de cotisation, une proposition que nous faisons depuis trois ans", a rappelé le président du Sénat.

Il a ainsi détaillé le projet porté par LR : "Un passage progressif de 62 vers 64 ans" pour l'âge de départ à la retraite, ainsi qu'une hausse du nombre d'annuités de cotisation "à 43 années qui s'appliquera à partir de 1966" ainsi qu'une "convergence progressive sur 10 ans des régimes de retraite avec la fin des régimes spéciaux (...) avec la prise en compte des carrières longues, de la pénibilité, et naturellement la nécessité d'un dialogue social".