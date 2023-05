Réforme du RSA : les 15 à 20 heures d'activité "pas dans la loi" mais un objectif individualisé

C'est l'une des mesures décriées du gouvernement dans son chantier sur la réforme du RSA. Les 15 à 20 heures d'activités obligatoires d'insertion par semaine pour les bénéficiaires du RSA ne seront pas inscrites dans le projet de loi réformant le dispositif. Ces activités seront en revanche un objectif "adapté" à chaque personne, a précisé le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ce mardi 23 mai.

"Une allocataire qui a repris un mi-temps, on ne va pas lui demander de faire en plus 20 heures d'insertion (...). Une allocataire handicapée qui passe du temps à diagnostiquer ses problèmes de santé pour savoir quels postes elle peut occuper, c'est du retour à l'emploi, ça rentre dans les 15 à 20 heures", a-t-il cité en exemple lors d'une conférence de presse. Ces activités, qui ne seront "ni du travail gratuit, ni du bénévolat obligatoire", seront définies dans le "contrat d’engagements réciproques" entre l'allocataire et son conseiller, un contrat "qui existe depuis la création du RMI en 1988", a-t-il souligné.