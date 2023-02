Retraites : syndicats, alliés de la Nupes... Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis sous le feu des critiques

Interrogé par BFMTV, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a par ailleurs dénoncé l’ingérence du chef des Insoumis dans l’action des syndicats. "Il ne favorise pas la clarté des débats et des positions, et cela perturbe un certain nombre de salariés qui se demandent pourquoi", a déploré le patron de la CGT, affirmant qu'entre Jean-Luc Mélenchon "et le mouvement syndical, ça ne se passe pas très bien".

Dans la foulée de la sortie acide de Philippe Martinez, Jean-Luc Mélenchon a appelé dans un tweet à oublier "ces propos diviseurs". "Merci aux députés qui ont bloqué l'adoption de la retraite à 64 ans. Pour réussir le 7 mars, il faut être unitaires ! Élargir le front de l'engagement et pas le rabougrir", a-t-il exhorté.