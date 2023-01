Retraites : en 2019, Emmanuel Macron assurait-il que décaler l'âge légal serait "hypocrite" ?

Sa première justification est la suivante : "C'est que je me suis engagé à ne pas le faire. C'est mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit." Il défend à l'époque de "laisser" à 62 ans l'âge légal de départ, "pour faire une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde qui est de créer ce nouveau système par points". Un projet "beaucoup plus profond, plus ambitieux", qu'il "ne faut pas compromettre en bougeant l'âge légal".

Seconde raison invoquée : "Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ça serait assez hypocrite de décaler l'âge légal." Et le président d'ajouter que "quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans". En pratique, "c'est ça la réalité de notre pays", lance-t-il. Et conclut alors son raisonnement : "On va vous dire 'il faut maintenant aller à 64 ans'. Vous ne savez déjà plus comment faire après 55 ans, les gens vous disent 'les emplois, c'est plus bon pour vous'. C'est ça la réalité, c'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens 'mes bons amis, travaillez plus longtemps !'. C'est le délai légal, ça serait hypocrite. J'invite les gens qui, de manière simpliste, disent 'c'est ça la solution", d'abord à regarder notre société. On doit gagner la bataille du plein emploi."