Un Français sur deux ne travaille-t-il déjà plus à l'âge de la retraite ?

Lors de l'élection présidentielle, le candidat EELV Yannick Jadot reprenait cette estimation sur le plateau de TF1. Elle a été relayée plus récemment sur France Info par François Ruffin, selon qui "un Français sur deux ne travaille plus à 60 ans". Côté RN, Laurent Jacobelli l'a également affirmé, parlant cette fois d'un taux de chômage qui concernerait un senior sur deux. "Un Français sur deux arrive à l'âge de la retraite en ne travaillant plus. Décaler l'âge de départ fera que nous prendrons l'argent des caisses de retraite pour le mettre dans les caisses du chômage", a expliqué le député sur Sud Radio.

Alors, d'où vient ce chiffre ? Il faut se plonger dans les études de la Dares, la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, pour le retrouver. Chaque trimestre, l’organisme revient sur l’emploi et les seniors en France. Au dernier trimestre 2021, 56,1 % des 55-64 ans avaient un emploi, selon la Dares. 43,9% d'entre eux se trouvaient donc en situation d'inactivité, comme nous l'avions déjà decrypté ici. Mais attention, cela ne signifie pas que tous étaient au chômage, contrairement à ce que suggère Laurent Jacobelli.