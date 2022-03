Réforme des retraites : le taux d'emploi des travailleurs de 60 à 65 ans est-il "de 30 %" ?

C'est vrai pour le premier chiffre, à en croire les données de la direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (Dares). Chaque trimestre, la branche chargée de la statistique pour le ministère du Travail publie un "tableau de bord" portant précisément "sur l'activité des seniors". Dans la dernière publication en date, qui remonte à décembre 2021, on trouve notamment les données portant sur le taux d'emploi des seniors, défini comme le nombre d'actifs "occupés au sens du BIT rapportés à la population de la tranche d'âge considérée". Or, pour la tranche d'âge des 60 à 64 ans, qui serait directement concernée par la réforme des retraites, le taux d'emploi était effectivement de seulement 33,1% en 2020 en France. À titre de comparaison, cet indicateur atteignait la même année 65,3% chez l'ensemble des actifs âgés de 15 à 64 ans. C'est un peu moins que les "70%" évoqués par le candidat souverainiste.