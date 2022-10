Retraites : Édouard Philippe exhorte à "bouger beaucoup" et à repousser l'âge légal de départ

Le maire du Havre a son idée sur une réforme qui devrait, bientôt, revenir au cœur des débats. "J’ai toujours dit que je considérais qu’il fallait bouger sur les retraites, bouger beaucoup", a plaidé samedi Édouard Philippe, dans un entretien au Parisien. Il rappelle avoir parlé, dès l'an passé, "d’un report de l’âge légal à 65, 66 ou 67 ans". "Si on fait 65 ans et que cela marche, cela me va très bien", assure-t-il toutefois. "Et si on part plus tard, on doit améliorer le dispositif en introduisant plus de justice, et en prenant bien sûr en compte les longues carrières", continue-t-il.