Réformes des retraites : calendrier et méthode... l'heure des choix

Ce mercredi soir, à 20h, la Première ministre, François Bayrou, Edouard Philippe et quelques poids lourds du gouvernement se sont rassemblés autour du président. Après les divisions de la majorité sur la réforme des retraites, notamment entre François Bayrou et Emmanuel Macron, l’enjeu est clair : arrêter enfin un calendrier et une méthode.