Réformes des retraites : un "index seniors" obligatoire dès 2023 dans les grandes entreprises

"Le construire sera obligatoire pour les entreprises de plus de 1000 salariés dès cette année, et en 2024 pour celles de plus de 300 salariés", a ajouté Elisabeth Borne à propos de cet "index seniors", dont le principe a été très critiqué par le patronat ces dernières semaines. "Toute mesure coercitive ou punitive aurait l’effet inverse au but recherché. Vouloir mesurer les bons et les mauvais employeurs au travers d’un index n’a aucun sens", a affirmé Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, dans les colonnes de l’Opinion.