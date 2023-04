Réformes, immigration, école... Emmanuel Macron dessine la suite de son mandat

Concernant la future loi sur l'immigration, Emmanuel Macron souhaite finalement qu'elle soit présentée "en un seul texte", et non en plusieurs, comme il l'avait annoncé lors d'une allocution le 22 mars dernier. "Je veux une loi efficace et juste, en un seul texte tenant cet équilibre", a déclaré le chef de l'État.

Le projet de loi initial porté par Gérald Darmanin et le ministre du Travail Olivier Dussopt comporte deux volets principaux, chacun irritant une partie des oppositions : d'une part des mesures pour faciliter et accélérer les expulsions des étrangers qui constituent une menace pour l'ordre public, de l'autre des mesures de régularisation pour certains travailleurs sans-papiers dans les secteurs en "tension".

"Le 'en même temps' n’est pas une ambiguïté. Quand vous êtes sur ce chemin de crête, vous êtes attaqué en stéréo, ceux qui disent il est trop mou et ceux qui clament il est affreux", ironise Emmanuel Macron, en déplorant un débat "souvent caricatural" autour de l'immigration.

Le chef de l'État reste cependant évasif sur la méthode qui sera employée par l'exécutif pour faire voter ce texte, alors qu'Elisabeth Borne s'est engagée à ne plus employer l'article 49.3, hors textes budgétaires.